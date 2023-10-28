В Челябинской области 16-летний подросток скончался после тренировки

Молодой человек на протяжении месяца посещал секцию по грэмпплингу

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка из Карталов. Как сообщил источник ИА «Первое областное», мальчик впал в кому, а затем скончался в местной больнице.

Трагедия произошла 26 октября. В тот день подросток вернулся с тренировки — он ходил в секцию по грэмпплингу (вид спортивного единоборства с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов — прим. ред.). Ночью он почувствовал себя плохо и вскоре впал в кому. Подростка госпитализировали, но помочь медики ему не смогли: спустя несколько часов он скончался.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.