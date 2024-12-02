В минувшие выходные в Аргаяшском районе в селе Байрамгулово произошло ДТП, в котором пострадали 16‑летний мотоциклист и 63‑летний автомобилист, сообщили в пресс-службе ОМВД России по району.
По предварительным данным, юный мотоциклист в темное время суток не справился с управлением и врезался в автомобиль «Лада-Ларгус», следовавший во встречном направлении. В результате оба водителя получили травмы, сейчас они проходят лечение в одной из больниц.
Все обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.