В Челябинской области 16‑летние подростки угнали и подожгли автомобиль

Молодые люди пытались скрыть следы

В Коркино полицейские задержали двух 16-летних подростков, которых подозревают в угоне и поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В отделение полиции обратился 19-летний житель поселка Октябрьского и заявил об угоне ВАЗ-2105. Сумма ущерба — 35 тысяч рублей. Полицейские нашли обгоревшую машину в Коркино и задержали двух подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители Копейска и поселка Роза.

«Копейчанин попросил жителя поселка помочь перегнать машину, сказав ему, что он ее купил. В поселке Роза подростки катались по заброшенным улицам. На следующий день местный житель узнал, что совершил угон, и решил поджечь автомобиль с целью скрыть свои следы», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража).