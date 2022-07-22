В Челябинской области 15‑летняя школьница сбежала из дома, чтобы сделать татуировку

Девочку задержали транспортные полицейские

В Увельском районе женщина обратилась в полицию после того, как ее 15-летняя дочь не вернулась домой из магазина и не отвечала на звонки.

Оказалось, девочка купила билет на электричку до Челябинска, сообщили сегодня, 22 июля, в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

«Во время прибытия электрички в Челябинск транспортные полицейские уже ожидали 15-летнюю пассажирку на перроне. Инспекторам по делам несовершеннолетних юная путешественница объяснила, что в Челябинск решила приехать, чтобы встретиться с тату-мастером», — рассказали в полиции.

С девочкой провели профилактическую беседу и вернули домой.