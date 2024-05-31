В Челябинской области 15‑летний водитель мопеда попал в реанимацию после ДТП

Подросток ехал без шлема

На 1-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 «Урал» 33-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом «Веста», которым управлял 15-летний подросток, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«Водитель мопеда госпитализирован, находится в реанимации. Подросток управлял мопедом без шлема», — прокомментировали в ГАИ.

Управлять мототранспортом на дорогах общего пользования можно только после прохождения соответствующего обучения в автошколе и сдачи экзамена в Госавтоинспекции. Это доступно несовершеннолетним по достижении 16 лет.

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