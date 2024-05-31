На 1-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 «Урал» 33-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом «Веста», которым управлял 15-летний подросток, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
«Водитель мопеда госпитализирован, находится в реанимации. Подросток управлял мопедом без шлема», — прокомментировали в ГАИ.
Управлять мототранспортом на дорогах общего пользования можно только после прохождения соответствующего обучения в автошколе и сдачи экзамена в Госавтоинспекции. Это доступно несовершеннолетним по достижении 16 лет.
Под Челябинском водителя Renault зажало в салоне после ДТП.