В Челябинской области 15‑летний подросток погиб за рулем ВАЗа

Машину он взял без разрешения отца

Минувшей ночью, 15 ноября, на трассе М-5 на территории Ашинского района находящийся за рулем ВАЗа 15-летний подросток устроил лобовое ДТП с автомобилем «Газель». В результате юноша погиб, пассажирка отечественного авто и водитель «Газели» получили травмы, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в два часа ночи на 1592-м километре трассы. 15-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 на мокрой от дождя дороге выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». От удара грузовик загорелся.

В результате аварии 15-летний подросток скончался на месте, 16-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы. Пострадал также 65-летний водитель «Газели».

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Инспекторы призывают родителей разъяснять своим детям возможные последствия управления машиной без прав, а также контролировать их досуг и не оставлять ключи от автомобилей в доступных местах.