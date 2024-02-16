В Челябинской области 15‑летний подросток отправил деньги интернет‑вымогателям

После этого мошенники потребовали еще один перевод

Под Южноуральском 15-летний подросток попал под влияние интернет-вымогателей и отправил им десять тысяч рублей. Деньги он занял у друга, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что школьник вступил в переписку с незнакомкой в социальной сети. Девушка попросила отправить ей фотографию. Подросток согласился и отправил собеседнице видеосообщение. После этого в адрес юноши посыпались угрозы о распространении этого видео, если он не переведет 10 тысяч рублей на указанный счет. Испугавшись, школьник отправил требуемую сумму. Злоумышленники удалили переписку, однако спустя несколько дней угрозы повторились, тогда школьник все рассказал родителям.

«Возбуждено уголовное дело о вымогательстве (статья 163 УК РФ)», — уточнили в региональном полицейском главке.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника. Однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ею воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того, исходя из данных опроса южноуральцев, наиболее действенным вариантом для сохранения средств считается отказ от вызовов с незнакомых номеров, чтобы вообще не вступать с мошенниками ни в какой контакт. Такой выбор, исходя из исследования, сделали 39,8% респондентов. А каждый третий (32,9%) напрочь отрезал себя от злоумышленников и прочего спама, установив в настройках телефона заглушение всех неизвестных вызовов.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.