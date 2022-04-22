В Челябинской области 15‑летнего подростка осудили за вымогательство

Виновный требовал деньги от парня из параллельного класса

Ашинский городской суд вынес приговор 15-летнему местному жителю. Он признан виновным в вымогательстве под угрозой применения насилия в крупном размере (пункты «в», «г» части 2 стати 163 УК РФ). Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что подросток регулярно и беспричинно требовал от ученика из параллельного класса деньги. За отказ он бил парня и угрожал расправиться с его отцом, если требования не будут выполнены.

«В феврале прошлого года подросток, реально опасаясь обидчика, передал вымогателю деньги, которые отец хранил в доме (рубли, евро, доллары) в общей сумме более 300 тысяч рублей, а также два золотых кольца стоимостью более 10 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В ходе следствия и на суде обвиняемый утверждал, что деньги взял в долг и только 27 тысяч рублей, однако эта версия не нашла подтверждения.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

С родителей подростка суд взыскал в пользу потерпевших более 300 тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда.