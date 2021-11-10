В Челябинской области 14-летняя девочка сбежала из дома после конфликта с матерью

Несовершеннолетнюю задержали на пригородном вокзале

Сотрудники транспортной полиции задержали 14-летнюю девочку на пригородном вокзале Челябинска. Она приехала в областной центр из Карталов после конфликта с матерью. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ЛУ МВД на транспорте.

О пропаже подростка заявила мать, проживающая в поселке Великопетровка Карталинского района.

«Сотрудники транспортной полиции провели комплекс разыскных мероприятий, в результате которых установили, что на имя школьницы был приобретен билет на поезд сообщением Карталы — Челябинск», — сообщили в транспортной полиции.

Девочка вышла из электрички, ее сразу встретили правоохранители. Свой поступок сбежавшая объяснила конфликтом в семье.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники транспортной полиции задержали жительницу города Бирска. 16-летняя девушка собрала вещи и уехала к возлюбленному. Ее встретили правоохранители на станции Челябинск-Главный.