Сегодня, 8 сентября, группа из 45 учеников одной из школ Кыштыма отправилась в поход по Аракульскому Шихану. В какой-то момент 14-летняя девочка сорвалась со скалы и погибла на месте. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе по Челябинской области.
На место трагедии прибыли спасатели Кыштымского отряда.
«При помощи спинального щита тело погибшей было транспортировано с горного массива и передано сотрудникам полиции», — рассказали в областной ПСС.
По факту смерти ребенка проверку организовала прокуратура.
«Будет проверено исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе. Кроме того, поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной следствием», — сообщили в региональной прокуратуре.
В походе детей сопровождали два педагога.