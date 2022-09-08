В Челябинской области 14-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы

Девочка упала с 50-метровой высоты во время прогулки по Аракульскому Шихану

Сегодня, 8 сентября, группа из 45 учеников одной из школ Кыштыма отправилась в поход по Аракульскому Шихану. В какой-то момент 14-летняя девочка сорвалась со скалы и погибла на месте. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе по Челябинской области.

На место трагедии прибыли спасатели Кыштымского отряда.

«При помощи спинального щита тело погибшей было транспортировано с горного массива и передано сотрудникам полиции», — рассказали в областной ПСС.

По факту смерти ребенка проверку организовала прокуратура.

«Будет проверено исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе. Кроме того, поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной следствием», — сообщили в региональной прокуратуре.

В походе детей сопровождали два педагога.