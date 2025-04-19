В Челябинской области 14-летний подросток «заминировал» кафе

Сообщение об угрозе он отправил на сайт заведения

В Пласте полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали 14-летнего подростка, который направил на сайт одного из городских кафе ложное сообщение о минировании. Оказалось, это не единственное заведение, которое он «заминировал» за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским о поступившей угрозе сообщил сотрудник колл-центра кафе. На место сразу же выехали спецслужбы, которые тщательно все проверили. Выяснилось, что сообщение о минировании — ложное.

Вскоре правоохранители установили личность лжеминера и задержали его. Им оказался 14-летний подросток. Оказалось, что днем ранее он отправил аналогичное сообщение на электронную почту одной из школ.

«Свой поступок подросток объяснил тем, что увлекся распространенным в молодежной интернет-среде противозаконным явлением „сватинг“, когда несовершеннолетние передают в правоохранительные органы ложную информацию об особо опасных преступлениях против общественной безопасности»,— уточнили в полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ).

Полицейские просят родителей уделять своим детям больше времени и интересоваться их досугом.