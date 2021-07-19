В Челябинской области 14‑летний подросток потерялся в лесу

Мальчик вместе со своими родителями отправился собирать грибы

Накануне днем, 18 июля, в лесу в Еткульском районе потерялся подросток. Мальчика искали пожарные, кинологи и спасатели на квадроциклах. Менее чем через час юный южноуралец был найден, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что 14-летний мальчик вместе со своими родителями приехал из Копейска для сбора грибов. В лесу между населенными пунктами Селезян и Журавлево семья обнаружила, что сына рядом нет, и сразу же сообщила о произошедшем в МЧС.

«На поисковые работы направились сотрудники пожарно-спасательных частей Коркино, Еманжелинска и Еткуля, также был задействован кинологический расчет и два квадроцикла. В общей сложности был привлечен 41 человек и 9 единиц техники, от МЧС — 16 человек и 5 единиц техники. Было создано несколько групп, у каждой из которых был свой маршрут поиска»,— рассказали в ведомстве.

Менее чем через час после начала поисков подростка нашли: он вышел на звук сирены пожарного автомобиля. Помощь ему не потребовалась.

Сотрудники МЧС напоминают южноуральцам о том, что, отправляясь в лес, нужно быть внимательными и осторожными. Даже если поход предстоит недолгий, следует взять с собой спички, фонарик, лекарства, продукты питания, свисток и, конечно же, мобильный телефон. В случае если человек заблудился, спасатели рекомендуют сразу же звонить в экстренные службы по номерам 101, 01, 112 или 02.