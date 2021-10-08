В Челябинской области 14-летний мотоциклист устроил смертельное ДТП

У подростка не было прав на управление транспортом

На 2-м км автодороги Фроловка — Ханжино в Красноармейском районе 14-летний водитель не справился с управлением мотоциклом и съехал в кювет. 26-летний пассажир скончался на месте. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась в ночь на четверг, 7 октября. Несовершеннолетний не имел прав на управление транспортными средствами, однако сел за руль мотоцикла, не справился с управлением и съехал в кювет.

«В результате ДТП скончался 26-летний пассажир мотоцикла. Водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован», — сообщили в областном УГИБДД.

Проверяется версия о том, что подросток был пьян. Также известно, что он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.