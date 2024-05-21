В Челябинской области 12‑летний школьник пострадал, упав с мопеда

Ребенок госпитализирован

В минувшие выходные в Аргаяшском районе Челябинской области 12-летний местный житель сел за руль мопеда и на высокой скорости съехал с дороги. В результате школьник получил различные травмы, сообщили в пресс-службе ОМВД России по району.

ЧП произошло в деревне Кузяшева на улице Школьной. Подросток, не имея прав, сел за руль мопеда «Дельта» и отправился кататься. Набрав скорость, он не справился с управлением, съехал с дороги и угодил в канаву.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы справа и другие повреждения», — уточнили в ведомстве.

Ребенок в больнице.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей следить за досугом своих детей и не позволять им садиться за руль транспорта, для которого предусмотрено получение водительских прав. Управлять мопедом можно только с правами и с 16 лет.