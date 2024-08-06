В Челябинской области 11‑летний самокатчик сбил 9‑летнего пешехода

Пострадавшего доставили в больницу

В селе Аргаяш Челябинской области 11‑летний местный житель устроил аварию с пострадавшим, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Аргаяшскому району.

Мальчик ехал на электросамокате и не успел затормозить перед девятилетним пешеходом. Последний в результате наезда получил травмы, его доставили в больницу.

«Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения»,— добавили в ведомстве.

Ранее в Тракторозаводском районе Челябинска неизвестный на электросамокате сбил 55‑летнюю женщину и скрылся. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Виновника аварии разыскивают.