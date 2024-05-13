В Челябинской области 11‑летний мальчик насмерть разбился на квадроцикле

Ребенок катался без мотошлема

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В селе Бедярыш Катав-Ивановского района 11-летний школьник на небезопасной скорости потерял контроль над управлением квадроциклом и опрокинулся. Мальчик скончался по дороге в больницу, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«Ребенок сел за руль без защитной экипировки и мотошлема. Квадроцикл не был зарегистрирован. Обращаем внимание родителей, что нельзя допускать детей к управлению транспортом», — прокомментировали в областной ГИБДД.

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