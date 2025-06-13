В Челябинской области 11 человек погибли на водоемах с начала 2025 года

Большинство утонуло за последние две недели

В Челябинской области с начала купального сезона — с 1 июня — на водоемах погибли восемь человек, в том числе ребенок. Последним печальную статистику пополнил 26‑летний житель Аргаяшского района, тело которого извлекли 12 июня из технического водоема, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о происшествии на водоеме рядом с деревней Старая Соболева. Утонул мужчина, на берегу остались его вещи. Тело местного жителя было поднято кыштымскими спасателями»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала 2025 года утонули 11 человек, в том числе двое детей.

Спасатели призывают южноуральцев соблюдать меры безопасности: не купаться в необорудованных местах, не оставлять без присмотра детей, не употреблять перед заплывом спиртные напитки.