В Челябинской области 10‑летний ребенок перевел мошенникам 90 тыс. рублей с маминой карты

Школьник попал в ловушку, играя в интернете

В Троицком районе Челябинской области 10‑летний мальчик играл в интернете, но попался на крюк мошенников. В итоге он оформил на маму кредит и отправил злоумышленникам 90 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ребенку пришла реклама о бесплатной раздаче виртуальных денег, затем в мессенджере ему написали, что его матери ошибочно перевели деньги, которые необходимо вернуть обратно, иначе к ней придет полиция. Ребенок испугался, взял телефон мамы и в приложении банка оформил кредит на 165 тысяч рублей, 90 из них он перевел на указанный счет.

Потом мошенники потребовали у мальчика сменить пароль в онлайн-банке. Тут школьник понял, что его обманывают, и удалил всю переписку в мессенджере, чтобы родители ничего не узнали.

Но родители, конечно, узнали. Заявление о хищении мама мальчика подала в дежурную часть отдела полиции.

Напомним, ранее корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал, что в Госдуме приняли закон о периоде охлаждения по кредитам. С сентября 2025 года финансовые организации будут проверять операции и транзакции на предмет мошенничества. Получить деньги по кредиту или займу можно будет через 4 часа, если сумма кредита от 50 до 200 тысяч рублей. При кредите от 200 тысяч рублей период охлаждения займет 48 часов.