В челябинской квартире нашли тело женщины, умершей минимум два года назад

Погибшую обнаружили только после коммунальной аварии

В квартире дома по улице Братьев Кашириных, 97 нашли тело женщины, которая скончалась как минимум два года назад. Об этом сообщили в пресс-центре ЧГСС.

Тело пенсионерки обнаружили случайно и только потому, что почти неделю девять квартир этого дома были отключены от горячего водоснабжения. Оказалось, авария случилась в квартире умершей и соседей начало топить. При этом жильцы дома и ранее обращались к участковому с просьбой узнать, куда делась пенсионерка: почти два года она не выходила на улицу, а в ее ящике скопились счета за коммунальные услуги.

«Спасателей городской службы спасения вызвали вечером 21 сентября. Через балкон соседней квартиры спасатель проник в жилище и обнаружил труп», — рассказали в пресс-службе ЧГСС.

Причина смерти женщины устанавливается. Последствия аварии в управляющей компании обещали устранить в ближайшее время, однако горячую воду в квартиры пока не подали.