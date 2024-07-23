В челябинской квартире нашли тело младенца с пробитой головой

Следователи проводят проверку

В одной из квартир дома на улице Агалакова в Ленинском районе Челябинска нашли тело младенца с пробитой головой, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, 27-летняя женщина попросила подругу посидеть с двумя детьми — пятилетним и трехлетним мальчиками. 30-летняя соседка согласилась. В этот момент в ее квартире находились брат и трое ее детей: трехлетний мальчик, двухлетняя девочка и новорожденный сын. Брат женщины ночью увидел на кухне жуткую картину: пятилетний ребенок наносил удары новорожденному малышу. Мужчина вызвал скорую, медики лишь констатировали смерть младенца. По сведениям наших коллег, у пятилетнего мальчика диагностировано психическое расстройство.

«Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», — прокомментировали ИА «Первое областное» в СУ СКР по Челябинской области.