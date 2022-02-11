В челябинской квартире нашли тела убитых пенсионеров

По предварительным данным, мужчина зарезал супругу, а потом покончил с собой

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства двух лиц в челябинском микрорайоне Залесье. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области. Тела 74-летней женщины и 72-летнего мужчины обнаружили родственники в одной из квартир в микрорайоне Залесье.

«По предварительным данным, в ходе бытового конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, а после нанес ножевые ранения себе», — сообщили в региональном СУ СКР.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).