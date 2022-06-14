В челябинской квартире, из окна которой женщина сбросила двоих детей, случился пожар

Сотрудники МЧС вскрывали входную дверь

Полицейские вызвали пожарных, чтобы проникнуть в квартиру на Богдана Хмельницкого в Челябинске, из окна которой 38-летняя женщина сбросила своих 3-летнего и 12-летнего сыновей. В коридоре квартиры пожарные обнаружили небольшой очаг возгорания. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

«Сотрудники выезжали после вызова полиции. После вскрытия двери обнаружен небольшой горящий участок — горела бумага. Возгорание потушено подручными средствами», — рассказали в ведомстве.

Напомним, трагедия случилась минувшей ночью. После падения 3-летний мальчик скончался на месте, 12-летний подросток находится в реанимации.



Сосед погибшей рассказал о ее отношении к детям.