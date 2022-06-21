В челябинской квартире 9‑летний мальчик справился с возгоранием электрочайника

Школьник побоялся открыть дверь пожарным

Сегодня, 21 июня, жители дома № 47 на улице Академика Королева в Челябинске сообщили в пожарную службу о запахе дыма в одной из соседних квартир, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Прибывшим пожарным дверь не открыли, тогда сотрудники МЧС по автолестнице проникли в квартиру на четвертом этаже.

«Было возгорание электрочайника, ликвидировано до прибытия. В квартире находился ребенок 9 лет, который самостоятельно затушил чайник, но дверь открывать побоялся. Ребенок не пострадал», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.