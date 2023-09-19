В челябинской гостинице Red Crystal вспыхнул пожар

Из здания эвакуировали людей

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Сегодня, 19 сентября, на улице Доватора в Челябинске вспыхнул пожар на третьем этаже гостиницы Red Crystal, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Проводится эвакуация персонала и посетителей, пожар локализован», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара и причина возгорания уточняются.

UPD: самостоятельно, до прибытия первых расчетов, эвакуировались 5 человек. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить гибели людей и локализовать пожар в короткие сроки (на площади в 30 квадратных метров). Пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали, сообщили в областном ГУ МЧС.