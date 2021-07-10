В челябинской больнице скончался самокатчик после ДТП

Молодой человек пересекал дорогу на электросамокате на запрещающий сигнал светофора

21-летний житель Челябинска, который 8 июля пересекал дорогу на красный сигнал светофора на самокате и попал в ДТП, скончался в больнице. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» в пресс-службе городской ГИБДД.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход — мужчина, 2000 года рождения, от полученных травм скончался в медицинском учреждении»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, авария произошла на улице Университетская Набережная напротив дома № 30. 31-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил молодого человека на самокате, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Самокатчика госпитализировали в состоянии комы.