В челябинской больнице нашли тело пациента

По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью

В палате ОКБ № 2 в Ленинском районе Челябинска нашли тело пациента. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по региону.

«По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

В сентябре прошлого года из окна этой же больницы выпал пациент. Он скончался на месте.

Как ранее писал наш сайт, 3 июня прошлого 54-летний пациент также выпал из окна восьмого этажа челябинской городской больницы № 1 на улице Воровского. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

