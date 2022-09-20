В челябинском зоопарке мужчина закинул в вольер медведей еду

В учреждении запрещено кормить животных

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На странице челябинского зоопарка в социальной сети появилось видео, на кадрах которого мужчина закидывает в вольер медведей Шкоды и Забавы еду. Посетитель не реагировал на замечания посетителей.

«Молодой человек явно не ожидал, что рядом находятся сотрудники зоопарка в „гражданском“, которые сразу же попросили продемонстрировать, чем, собственно, проводилось кормление животных. Но парень грубо и гордо ответил, что „не обязан вам показывать“, а после вызова охраны с такой же гордостью ретировался», — рассказали в зоопарке.

Сотрудники учреждения напоминают, что кормить животных строго запрещено и любые попытки сделать это будут жестко пресечены. Отдел полиции «Центральный» Челябинска возбудил уголовное дело по факту гибели медведей в городском зоопарке.

Напомним, в результате отравления 23 сентября прошлого года в зоопарке умерли бурые медведи Степан и Маша. А двумя неделями ранее ветеринары чудом спасли медведицу Бусинку, у которой также обнаружили признаки отравления — рвоту, судороги, диарею и темную мочу.



25 сентября стало известно об отравлении еще одного животного в зоопарке Челябинска — к счастью, ветеринарам удалось спасти жизнь Харитону.

Был задержан 32-летний подозреваемый, однако, как рассказали Первому областному информагентству в полиции, позже его отпустили. Расследование дела продолжается.