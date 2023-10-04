В челябинском ТРК ребенок упал с эскалатора и получил травмы

СК проводит проверку

В Челябинске в ТРК «Родник» мальчик упал с эскалатора и получил травмы. Ребенка отвезли в больницу, сообщили очевидцы в социальных сетях. Следственный комитет начал проверку.

По словам очевидцев, находясь на эскалаторе, ребенок дурачился со своими сверстниками. В какой-то момент он упал с нулевого этажа на минус второй.

«Мальчишка лежал и сначала не приходил в себя, потом перевернулся. У него дергалась нога и шла кровь изо рта. Пошевелить руками он не мог. Скорая быстро приехала и забрала его»,— рассказала одна из посетительниц ТРК.

Следственное управление СК России по Челябинской области начало доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка лицам, ответственным за содержание объекта.

«Сотрудники СК России настоятельно рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра, а также регулярно объяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения, держать малолетних детей под присмотром вблизи пребывания с объектами, представляющими опасность для их жизни и здоровья»,— напомнили в ведомстве.