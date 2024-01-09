Сотрудники регионального управления ФСБ задержали южноуральца, который был причастен к ложным сообщениям об акте терроризма на объектах судебной и правоохранительной систем. Его приговорили к к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
«Металлургический районный суд г. Челябинска признал южноуральца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 207 УК России („Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“) и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет», — отметили в ведомстве.
Добавим, что всего в 2023 году в Челябинской области было зафиксировано 678 анонимных сообщений с угрозами террористической направленности, установлены и задержаны 52 гражданина, действующих против общественной безопасности.
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