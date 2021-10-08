В Челябинском суде вынесли приговор экс‑силовику по делу о попытке хищения 25 млн у бизнесмена

Второй фигурант ранее осужден условно

Сегодня, 8 октября, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего следователя регионального полицейского главка Алексея Журавлева.Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что виновный вместе с соучастником — бывшим судебным приставом подполковником Дмитрием Дубыниным — хотел получить от бизнесмена, владельца ООО «Стройсвязьурал 1» Артура Никитина 25 миллионов рублей за прекращение в отношении него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Никитин передал обвиняемым 200 тысяч рублей, однако потом отказался от преступного сотрудничества и написал заявление в правоохранительные органы.

В отношении Дубынина было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Журавлев тогда проходил по делу в качестве свидетеля. Дмитрию Дубынину было назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Уголовное производство в отношении экс-силовика возбудили в марте.

В прениях сторон гособвинитель просил признать Журавлева виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.

«Суд назначил Журавлеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал наш сайт, Советский районный суд Челябинска вынес оправдательный приговор в отношении бизнесмена Артура Никитина, руководителя ООО «Стройсвязьурал 1» Олега Лежникова и юриста Елены Рытой. Их обвиняли в уклонении от уплаты налогов.