В Челябинском суде уголовное дело Евгения Пашкова рассмотрят еще раз

Бывший начальник управления капитального строительства администрации города останется под стражей до 6 января 2022 года

Сегодня, 30 сентября, в Центральном районном суде Челябинска началось новое рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки. Он останется под стражей до 6 января 2022 года. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 6 сентября Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор первой инстанции в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова. Он был осужден на 8 лет колонии строгого режима. Облсуд нашел значительные нарушения норм уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение.

«Евгений Пашков останется под стражей до 6 января 2022 года», — рассказали в суде.

По версии следствия, Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 1,3 миллиона рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом.

В отношении экс-начальника УКСа было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Во время следствия Пашкову несколько раз меняли меру пресечения.

28 октября Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.





