В челябинском суде супруга Ивана Белавкина пыталась оспорить взыскание 11 миллионов рублей

Ранее было конфисковано имущество экс-чиновника, оформленное на родственников

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу супруги бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина о взыскании с него 11 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки надзорного ведомства Иван Белавкин скрывал свое реальное финансовое положение и уходил от необходимости декларирования источников дохода. Так, приобретаемое имущество осужденный регистрировал на родственников.

После возбуждения уголовного дела оформленные на пенсионеров автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 2,2 миллиона рублей, земельный участок в поселке Кременкуль, на котором был возведен жилой дом стоимостью 7,4 миллиона рублей, были реализованы третьим лицам.

Суд установил, что обращение имущества в доход государства отвечает требованиям закона.

Напомним, Ивану Белавкину вынесли приговор по делу о взятках и назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.