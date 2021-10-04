В Челябинском суде состоялись прения сторон по делу об убийстве женщины на глазах у детей

У Александра Алексеева, убившего жену, выявили параноидную шизофрению, однако юрист со стороны обвинения и родственники погибшего убеждены, что обвиняемый симулирует расстройство

Сегодня, 4 октября, в Челябинском областном суде состоялись прения сторон по делу Александра Алексеева, жестоко убившего жену на глазах у детей. Позиции прокурора и адвоката подсудимого совпали: Алексеева необходимо освободить от уголовной ответственности и отправить на принудительное лечение.

Финал истории об убийстве Оксаны Алексеевой на трассе в Челябинской области 29 июля прошлого года уже близок. На следующем заседании подсудимый произнесет последнее слово. Приговор по этому делу может быть весьма неожиданным, ведь согласно судебно-психиатрической экспертизе Алексеев страдает параноидной шизофренией и не осознавал своих действий, совершая преступление. Однако независимая экспертиза доказывает обратное — подсудимый действовал хладнокровно, готовился к преступлению и понимал характер последствий.

Сегодня в прениях сторон прокурор подробно изложил обстоятельства дела и заключил, что вина подсудимого неоспоримо доказана.

«Алексеев совершил преступление с особой жестокостью, общественно опасное деяние по пункту „д“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство, совершенное с особой жестокостью“). Его расстройство мешает ему осознавать опасность, как для себя, так и для других. Поэтому он должен быть отправлен на стационарное лечение в специализированное медучреждение и находиться под интенсивным наблюдением врачей», — заявил прокурор.

Адвокат подсудимого поддержал позицию обвинения, а перед этим прочитал выдержки из материалов судебно-медицинской экспертизы. По наблюдениям врачей, сознание у Алексеева, по крайней мере при первой встрече, было не омрачено, он понимал, где находится. Мужчина постоянно чесал голову, сидел закрыв лицо (так он просидел и на всех судебных заседаниях).

Медикам Алексеев отвечал невпопад, гримасничал. До заключения судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый находился в СИЗО.

«В камере он рассказывал, что другие заключенные хотят причинить ему вред, отомстить за убийство, отнять деньги. Однако заключенные таких идей не высказывали. Алексеев категорически отрицал наличие посторонних голосов в голове. Ни с кем не общался, требовал экспертизы», — прочитал адвокат подсудимого.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что на прошлом заседании суд приобщил к материалам дела заключение независимой психиатрической экспертизы, которая теперь может в корне поменять исход дела.

«Потерпевшая сторона вынуждена усомниться в компетентности врачей, проводивших судебно-психиатрическую экспертизу. Шизофрения стабильна, ее никак невозможно откорректировать. Алексеев же ведет себя по-разному в зависимости от обстоятельств. Изначально он давал четкие показания следователю, при врачах он уже другой — „где я?“, „что я?“. Также эксперты связывают расстройство подсудимого с гипоксией во время рождения и переломом ключицы. Одно с другим не вяжется совсем. И как человек, который сейчас якобы не понимает своего процессуального положения, прожил 32 года без диагноза? Он спокойно получил права на управление автомобилем, работал в сфере организации детских праздников. Материалы дела должны быть отправлены в прокуратуру, и должен быть исключен момент симуляции расстройства. Подсудимый понимал, что он делал. Уже мертвую жертву он продолжал резать канцелярским ножом, делал перекуры, а потом испытывал чувство вины, особенно по отношению к детям, — шизофреника это не волновало бы», — произнес эмоциональную речь юрист со стороны обвинения.

Мама погибшей Оксаны в суде расплакалась.

«Я уверена, что он готовился, он хотел ее убить. Специально конфликт спровоцировал. А теперь включает „дурачка“! Если его отправят лечиться, то пусть навсегда, пожизненно. Мы боимся его, дети боятся. Будет приходить, досаждать», — взволнованно сказала женщина.

Алексеев, который на заседаниях не проронил ни слова, отказался от дачи показаний, сегодня коротко ответил «да» на вопрос судьи о том, согласен ли обвиняемый с позицией защиты.

6 октября Александру Алексееву предоставят в суде последнее слово.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о показаниях свидетелей этой трагедии и подробностях жестокого убийства.

