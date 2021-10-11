В челябинском суде рассмотрят дело о халатности при взрыве кислородной станции в ковидной больнице

На скамье подсудимых — заместитель главного врача ГКБ № 2 по административно-хозяйственным вопросам Виктор Вяткин

В Центральный районный суд Челябинска поступили материалы уголовного дела в отношении заместителя главного врача ГКБ № 2 по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина. Его обвиняют в халатности. Об этом сегодня, 11 октября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, взрыв кислородной станции произошел в первой половине дня 31 октября прошлого года в ГКБ № 2. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.

По факту происшествия в отношении заместителя главврача по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина было возбуждено уголовное дело по части 1, прим. 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Ущерб здравоохранению оценивают почти в 20 миллионов рублей. Расследование дела окончено.

«Материалы поступили в суд. Материалы будет рассматривать судья Алексей Акатышев», — рассказали в пресс-службе суда.

Дата первого заседания по делу пока не назначена.