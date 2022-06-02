В челябинском суде прошло первое заседание по делу об убийстве ребенка в Вишневой Горке

Мать погибшего мальчика категорически против присутствия СМИ на процессе

Сегодня, 2 июня, Челябинский областной суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве двухлетнего Артема в одном из домов микрорайона Вишневая Горка, передает корреспондент Первого областного информагентства из суда.

На заседание пришли журналисты, однако в зал им зайти так и не удалось. Потерпевшая, мать мальчика, отказалась давать показания в присутствии СМИ.

«Озвучивать позицию подсудимого пока не будем. Он сам не знаком с материалами уголовного дела», — сказала адвокат Виталия Гаврилова.

Напомним, утром 23 мая прошлого года в съемной квартире одного из домов микрорайона Вишневая Горка поселка Западного Сосновского района было обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По словам матери ребенка, ее муж питал ненависть к детям — Артему и Ярославу — и грозился убить малышей. Он полил, по сведениям женщины, двухлетнего пасынка кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. Гаврилов в суде заявил о том, что Артем обжегся в ванной, однако медики считают, что характер травм действительно больше похож на целенаправленное обливание кипятком.



26 мая прошлого года Сосновский районный суд Челябинской области отправил Виталия Гаврилова в СИЗО на два месяца. Мы публиковали репортаж из зала суда.



Осуждена и мать мальчика. Сосновский мировой суд вынес приговор 36-летней Наталье Гавриловой — матери Артема. Женщине назначили наказание за неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности.