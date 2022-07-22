В челябинском суде начались прения по делу о взятке при поставке тепловизоров

Гособвинитель запросил 8 лет лишения свободы для директора и учредителя ООО «Суворов‑IT» Вячеслава Бежина

Сегодня, 22 июля, в Советском районном суде Челябинска государственный обвинитель выступил в прениях сторон по делу о даче взятки при поставке тепловизоров (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, Вячеслав Бежин передал взятку бывшему заместителю главы города по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову за оказание содействия в заключении контракта на поставку тепловизоров. Сумма контракта составила более 3,5 млн рублей.

«Извекову была передана часть взятки — 225 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Государственный обвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки — 9 млн рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Сторона защиты выступит в прениях 26 июля.

10 июня Советский районный суд Челябинска вынес приговор Олегу Извекову за получение взятки.