В челябинском суде гособвинитель запросил 16 лет колонии для Виктора Чернобровина

Для второго обвиняемого во взятках в региональном отделении ПФР запросили 13 лет

Сегодня, 9 января, в Центральном районном суде Челябинска начались прения сторон по делу о многомиллионных взятках в отделении ПФР по Челябинской области, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«Для обвиняемого бывшего начальника регионального отделения Виктора Чернобровина запросили 16 лет колонии строгого режима и штраф 210 миллионов рублей. Для бывшего начальника административно-хозяйственной части фонда Рудольфа Зайцева требуют 13 лет лишения свободы и штраф 85,5 млн рублей», — передает корреспондент.

Напомним, Виктора Чернобровина и Рудольфа Зайцева обвиняют в получении 26,7 млн рублей взяток от директора охранного предприятия «Аквилон». Экс-руководителя регионального отделения ПФР (ныне СФР) также обвиняют в злоупотреблении полномочиями при покупке помещения для отделений фонда.

Согласно материалам дела, управляющий Виктор Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов ПФР. Здание находилось в селе Октябрьском, а нежилое помещение — на улице Советской в Челябинске.

Одним из доказательств коррупционной схемы между ЧОО «Аквилон» и региональным отделением ПФР стало задержание с поличным бывшего заместителя Чернобровина Александра Орехова. В один из июльских вечеров в 2021 году Орехов приобрел в магазине «Мавт» на улице Российской сидр и пакет. К магазину на KIA Sorento подъехал директор ЧОО «Аквилон» Михаил Васильев. Он передал Орехову четыре пачки купюр. Деньги Орехов положил в пакет с сидром. В этот момент оперативники задержали фигуранта дела с поличным, однако экс-заместитель начальника ПФР поначалу говорил, что не знает, откуда в пакете взялись более трех миллионов рублей. Позже Александр Орехов заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.



Виктор Чернобровин вину не признал. 16 января в прениях выступит сторона защиты.