В челябинском суде для водителя грузовика запросили четыре года колонии за ДТП с двумя погибшими

Также гособвинитель просит удовлетворить моральный ущерб потерпевшим

Сегодня, 30 января, в Советском районном суде Челябинска состоялись прения сторон по делу о смертельном ДТП на улице Блюхера, сообщили в прокуратуре региона.

Авария случилась 11 июля прошлого года. Водитель грузовика Howo устроил массовую аварию с тремя легковушками. На месте происшествия погибла пассажирка Lifan, позже в больнице скончался ее сын.

«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев», — прокомментировали в областной прокуратуре.

Также гособвинитель просит суд удовлетворить требования потерпевшей стороны о взыскании 7,5 млн рублей морального вреда.