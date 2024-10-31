В челябинском СНТ горел дом и соседние постройки

Пожарные ликвидировали возгорание

Пожар в челябинском садовом товариществе случился ночью с 30 на 31 октября. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание садового дома в СНТ «Любитель-1».

Возгорание обнаружили поздно, пожарного извещателя в доме не было, застройка в садах оказалась плотной. Огонь успел распространиться на два соседних строения. Это усложнило задачу пожарным.

На борьбу с огнем привлекли 28 человек и семь единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать.