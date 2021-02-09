Челябинскому осужденному пытались передать телефоны в паштете

Составлен протокол об административном правонарушении

Сотрудники СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской области обнаружили в содержимом сумки, переданной одному из заключенных, пластиковые упаковки с паштетом, а внутри них — мобильные телефоны.



«Неожиданную находку обнаружили сотрудники комнаты передач, когда к одному из осужденных пришел родственник. В сумке нашли паштеты из индейки и гусиной печени, однако внутри оказалось не только съедобное содержимое. Под слоем паштета были спрятаны аккуратно упакованные зарядные устройства и даже два мобильных телефона», — сообщили в пресс-службе ведомства.



По факту происшествия проводится проверка. В отношении отправителя составлен административный протокол за передачу запрещенных предметов (статья 19.12 КоАП РФ). Ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

