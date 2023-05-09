В челябинском Саду Победы задымилась сцена

Празднование не омрачилось этим происшествием

В парке «Сад Победы», расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска, во вторник, 9 мая, произошел задымление в районе сцены. Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, отдыхающие в парке горожане увидели густой черный дым, который валил из постройки, примыкающей к сцене. В пресс-службе ГУ МЧС региона заявили, что причиной этого небольшого ЧП стали проблемы с проводкой.

По данным чрезвычайного ведомства в пристрое у сцены, где размещается хозяйственный блок, проводились ремонтные работы. Однако огнеборцам удалось быстро справиться с этим инцидентом, так что празднование Дня Победы не омрачилось этим происшествием.

«По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки. Ликвидировано сотрудниками МЧС в кратчайший срок, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС области.

В пресс-службе администрации Челябинска отрицают факт возгорания, но подтверждают, что произошло короткое замыкание в электрическом щите хозяйственного блока, который находится рядом с летней эстрадой. Сама эстрада сейчас находится на реконструкции.