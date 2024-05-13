В минувшие выходные в челябинском приюте для животных «Хочу домой» вспыхнул пожар, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по региону.
До прибытия пожарных работники приюта успели эвакуировать собак, обошлось без жертв.
«Горели надворные постройки на площади 24 кв. м, на месте работали три единицы техники и 10 человек личного состава», — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.
Причины возгорания устанавливаются. Сотрудники приюта предполагают, что это был поджог. Место, где начался пожар, камеры наблюдения не захватывают.
В 2019 году в приюте «Хочу домой» уже орудовали поджигатели. Тогда сгорели собачьи будки.