В челябинском приюте «Хочу домой» сгорел домик для собак

Животных удалось спасти

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В минувшие выходные в челябинском приюте для животных «Хочу домой» вспыхнул пожар, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по региону.

До прибытия пожарных работники приюта успели эвакуировать собак, обошлось без жертв.

«Горели надворные постройки на площади 24 кв. м, на месте работали три единицы техники и 10 человек личного состава», — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются. Сотрудники приюта предполагают, что это был поджог. Место, где начался пожар, камеры наблюдения не захватывают.

В 2019 году в приюте «Хочу домой» уже орудовали поджигатели. Тогда сгорели собачьи будки.