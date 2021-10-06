В челябинском приюте для животных отравились 112 собак

Хвостатые заболели после того, как поели новый корм

Несколько дней назад в челябинском приюте для животных «Наш дом» случилась беда: с признаками отравления слегли 112 собак. Некоторые из них болели легко, у других симптомы отравления были более выраженными. Один питомец скончался. Руководители приюта сообщили, что массовое отравление собак случилось после того, как питомцы поели корм. Сейчас они ждут результаты экспертизы.

Об отравлении собак руководители приюта сообщили на страницах учреждения в социальных сетях. Всего, по их словам, от отравления пострадали 112 собак, 69 из которых перенесли его в легкой форме, еще 43 болели тяжело.

«В течение нескольких дней нам приходилось постоянно „капать“ их при поддержке нашего большого и отзывчивого коллектива волонтеров и нашего ветврача Николая Анатольевича. К сожалению, не обошлось без потерь: не стало нашего старичка Вео, его организм не выдержал настолько сильную нагрузку и последствия отравления. Мы чуть не потеряли одну из девочек-подростков, но ее состояние уже стабилизировалось»,— рассказали руководители приюта.

Все началось с того, что хозяева заказали в одной из компаний корм и вечером, как только его привезли, дали собакам. Наутро больше 100 питомцев слегли с жуткими симптомами отравления: диареей, рвотой, смутным состоянием, раскоординацией и другими проявлениями. Руководители приюта сразу же начали усиленно лечить хвостатых, а также отдали корм на экспертизу. Ее результаты пока не пришли.

На сегодняшний день все отравившиеся собаки выздоровели, их жизни ничто не угрожает.

Напомним, недавно в Челябинском зоопарке с признаками отравления слегли четыре бурых медведя. Сначала заболела Бусинка, затем, когда ее состояние улучшилось, слегли Маша и Степа. Ветеринары сутки боролись за их жизни, но медведи скончались. Организм другого отравившегося медведя — Харитона — оказался сильнее: его ветеринарам удалось вылечить. Сотрудники зоопарка предполагают, что это было намеренное отравление животных. Проводится расследование. На сегодняшний день Харитоша полностью выздоровел и готовится к спячке.