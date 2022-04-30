В челябинском поселке загорелись баня и надворные постройки

Пожар тушили 16 человек

Сегодня днем в поселке Шершни в Челябинске произошел пожар. В результате сгорели баня и надворные постройки. Обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел на улице Центральной на пляже «Каспийский берег». Спасателей очевидцы вызвали в 14:16, спустя 20 минут открытое горение было ликвидировано. Пожар тушили 16 человек и 4 единицы техники.

Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара устанавливают специалисты отделения дознания.

Напомним, сегодня на территории цинкового завода загорелся грузовой автомобиль. Причины пожара также выясняются.