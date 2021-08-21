В челябинском поселке разыскивают девятилетнего мальчика

Ребенок ушел из дома вечером 20 августа и не вернулся

Накануне вечером, 20 августа, в поселке городского типа Федоровка Челябинской области пропал девятилетний ребенок. До сих пор мальчик домой не возвращался. Ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Артем Бабченко, 2012 года рождения, ушел из дома, расположенного в поселке Федоровка в Советском районе Челябинска, в пятницу вечером. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые.

Был одет в оранжевую футболку с черной надписью, серые шорты, белые носки, красные кроссовки.

Информацию о местонахождении ребенка следует сообщать по телефону горячей линии поисково отряда: 8 (800) 700-54-52 или в полицию по номеру 02.