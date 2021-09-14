В редакцию только что позвонила взволнованная жительница поселка Першино Насима Хайруллина и сообщила, что второй день у мусорных баков во дворе многоэтажек по адресу ул. Аральская, 214 лежит мужчина.
Жители окрестных домов обращались в полицию, в скорую, однако никто так и не приехал.
"В полиции отвечают: если живой, это не наш случай. Звоните в скорую. Скорая вызов приняла, но до сих пор не приехала. Что нам делать, у нас тут дети бегают! Мужик живой. Он не пьяный, он больной, не может ходить, но разговаривает",- рассказала жительница Насима Хайруллина.
По словам женщины, у мужчины выведена трубка мочеточника, он нуждается в медицинской помощи.
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