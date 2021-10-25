В челябинском поселке нашли массовое захоронение

Краевед Юрий Латышев считает, что это останки расстрелянных в 30‑е годы

В конце минувшей недели в Челябинске жители поселка Шершни обнаружили массовое захоронение. Накануне, 24 октября, краевед Юрий Латышев отправился на место страшной находки, о чем рассказал на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, местные жители начали копать яму для устройства канализации и на глубине нескольких метров наткнулись на черепа и кости. Они вызвали полицию, но им поручили самостоятельно распорядиться находкой — выбросить в мусорный контейнер и продолжить работы.

Сам Юрий Латышев считает, что захоронение может относиться к временам сталинских репрессий, ведь ранее именно недалеко от этого места, на «Золотой горе», были обнаружены захоронения репрессированных.

По факту находки написано заявление в Следственный комитет.

Напомним, в конце апреля этого года человеческие останки были обнаружены во время ремонтных работ в подвальном помещении магазина «Электроинструмент» на Цвиллинга, 37. Оказалось, что на месте многоэтажки ранее располагалось Казанско-Богородицкое кладбище.