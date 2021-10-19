В челябинском поселке нашли боевую мину

Находка представляла опасность для людей

Бойцы челябинского ОМОНа уничтожили мину, найденную в лесном массиве. Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Опасную находку в лесу нашли жители поселка Шершни. На место происшествия выехали бойцы ОМОНа.

«Сотрудники Росгвардии установили, что находкой является боевая 82 мм минометная мина, представляющая опасность. Боеприпас был вывезен на Кременкульский карьер, где и был уничтожен», — рассказали в Росгвардии.

Как ранее сообщал наш сайт, в лесу рядом с поселком Увельский местный житель обнаружил артиллерийский снаряд. Прибывшие специалисты ОМОН нашли еще 16 авиационных бомб.

25 августа в одном из цехов на производственной территории по улице Кирова рабочие обнаружили шесть артиллерийских снарядов во время разгрузки вагона с металлоломом.

