В челябинском поселке бродячая собака искусала лицо 7-летнему мальчику

Полиция проводит проверку

Сегодня, 6 февраля, в челябинском поселке Федоровка бродячая собака набросилась на семилетнего мальчика и искусала ему лицо. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

В полицию обратился отец ребенка, когда раненый школьник пришел домой с прогулки.

«Проводится проверка, все обстоятельства устанавливают в Советском отделе полиции», — сообщили в УМВД по Челябинску.

Как ранее сообщал наш сайт, Следственные органы начали доследственную проверку после информации СМИ о нападении бродячих собак на 8-летнего мальчика в СНТ «Садовод-любитель № 1».

Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Информагентство «Первое областное» попыталось узнать, стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия. Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.



В январе 2022 года жертвами бродячих собак стали двое маленьких детей в Тверской области и Забайкальском крае. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.