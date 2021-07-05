В челябинском подъезде ребенка ударило током

УК привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратура провела проверку после удара током ребенка в подъезде дома № 9 по Краснопольском проспекту в Челябинске. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По данным надзорного ведомства, несовершеннолетний схватился за оголенный провод около входной группы подъезда.

«Директору управляющей компании „ЮУКЖСИ“ вынесено представление об устранении нарушений. Они уже ликвидированы. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

1 мая двое 13-летних подростков придумали развлечение в недостроенном доме № 13 на Краснопольской площадке: школьники облили оголенный провод водой. Оба были госпитализированы с ожогами первой и второй степени. После этого случая прокуратура инициировала проверку и вынесла представление фонду «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области» — именно этой организации принадлежит недостроенный объект. После этого собственник ограничил доступ посторонних лиц на территорию и закрыл проемы в ограждении. Наш фотокорреспондент проверил, так ли это.